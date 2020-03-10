На Урале ищут мужчину в берцах, пропавшего 8 марта

10 Март 2020 2020-03-10T07:09:24+03:00

Фотография была сделана в 2008 году. Фото: ПСО "Скорпион"

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Волонтеры и полиция Нижнего Тагила разыскивает 57-летнего Челышева Владимира Семеновича. Мужчина пропал в Международный женский день, 8 марта. Ориентировку разместили в поисково-спасательном отряде «Скорпион».

Особые приметы: хромает при ходьбе.

Приметы: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, светлые короткие волосы.

В день пропажи был одет в темно-синюю спортивную шапку, коричневую осеннюю куртку, темно-синие джинсы, светло-коричневую кофту, фиолетовую футболку с белыми полосками и черные берцы.

Если вы вдруг где-то видели Владимира Семеновича или знаете, где он может быть, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (904) 172-05-95, 8 (919) 386-27-61, 8 (908) 639-73-94 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU