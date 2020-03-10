Прокуратура Екатеринбурга разберется с рухнувшим на голову маме с детьми льдом

10 Март 2020 2020-03-10T06:59:05+03:00

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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга решила проверить УК, которой принадлежит дом по улице Победы, 55. Вчера днем, 9 марта, с крыши этого здания на женщину с двумя детьми рухнула глыба льда. К счастью, все трое выжили – очевидцы сразу же поспешили на помощь и вызвали «скорую». Мальчик и девочка отделались ушибами, а вот их маму пришлось положить в больницу – один из осколков угодил ей в голову.

- Ее положили в травматологическое отделение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга. - По предварительному диагнозу, ее жизни ничего не угрожает. Детям также бригадой была предложена госпитализация. У них были ушибы. Но от госпитализации родители отказались.

Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего ЧП – в частности, откуда конкретно упал лед со снегом: с кровли или козырька балкона одной из квартир.

- Предварительно, снег с наледью сошел с кровли на углу здания. В ходе проверки будут опрошены представители управляющей организации, пострадавшая, установлена тяжесть причиненного ей вреда здоровью, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU