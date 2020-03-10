2020-03-10T06:53:50+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные воришки вскрывают машины

На Уктусе от рук хулиганов пострадали уже семь автомобилей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Район Уктус"Фото: сообщество "Район Уктус"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге, в районе Уктуса, вот уже которую ночь по ночам орудуют воришки – неизвестные вскрывают машины, разбивают окна и вытаскивают из салонов ценные вещи. Местные жители жалуются на произвол через соцсети и собираются писать заявления в полицию.

Фото: сообщество "Район Уктус"

Фото: сообщество "Район Уктус"

- Уже 7 по машин району… Всех очень прошу: звоните на «112», оставляйте заявление. Этот беспредел – от бездействия, - рассказала местная жительница Татьяна в сообществе «Район Уктус».

«Комсомолка» запросила комментарии у пресс-службы УМВД по Екатеринбургу.

- По фактам краж из автомобилей 3 марта возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника, - сообщили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Узнали о выступлении на пару дней»: в Нижнем Тагиле мошенники организовали вечеринку 90-х
На Урале ищут мужчину в берцах, пропавшего 8 марта
Прокуратура Екатеринбурга разберется с рухнувшим на голову маме с детьми льдом
В Екатеринбурге неизвестные воришки вскрывают машины
Солнце, мокрый снег и дождь: екатеринбуржцев ждет по-весеннему теплая неделя
Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся
«Я плачу»: из-за эпидемии коронавируса, уральскую звезду «Холостяка» не пустили в Милан
В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину и ребенка, сообщают очевидцы в соцсетях
В Ирбите пропал таксист, который накануне 8 марта уехал работать
На Заводской улице из окна больницы выпал и разбился взрослый мужчина
Две деревни на Урале временно отрежут от «большой земли», чтобы единственный мост не снесло паводком
Из-за ситуации с коронавирусом в мире, зрителей не пустят на международный турнир по дзюдо «Большой шлем – 2020» в Екатеринбурге
«Допустили детские ошибки»: футбольный клуб «Урал» встретился с «Сочи» в Сочи и проиграл со счетом 0:2
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 35 человек
В центре Екатеринбурга иномарка подрезала троллейбус: ребенка увезли на «скорой»
Облачный край: в начале недели небо над Уралом затянет облаками
В Екатеринбурге феминистки заявили о своих правах в Международный женский день
ХК «Автомобилист» вырвал ключевую победу в «Сибири»
«Не выдержала переживаний»: умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня
Москва будет бороться деньгами с кадровым голодом среди медиков на Урале
«Госпиталь стал родным»: ресторатор из Екатеринбурга прооперирован после катания на лыжах в Сочи
Международный турнир по дзюдо в Екатеринбурге пройдет при пустых трибунах
На Сортировке из окна многоэтажки выпала молодая женщина
Свердловский губернатор записал видео для Instagram ради женщин
День голосования за поправки в Конституцию на Урале превратят в праздник
Общественность требует отставки начальника свердловского архива из-за оправдания репрессий
На ВИЗе продают умную квартиру с бассейном за 27 миллионов
Синоптики:в ночь на 8 марта в Екатеринбурге ожидается сильный ветер
«Я в шоке!»: паралимпийцу из Екатеринбурга бесплатно отремонтировали жилье, пока он был на соревнованиях