В Екатеринбурге неизвестные воришки вскрывают машины

10 Март 2020 2020-03-10T06:53:50+03:00

На Уктусе от рук хулиганов пострадали уже семь автомобилей

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В Екатеринбурге, в районе Уктуса, вот уже которую ночь по ночам орудуют воришки – неизвестные вскрывают машины, разбивают окна и вытаскивают из салонов ценные вещи. Местные жители жалуются на произвол через соцсети и собираются писать заявления в полицию.

Фото: сообщество "Район Уктус"

- Уже 7 по машин району… Всех очень прошу: звоните на «112», оставляйте заявление. Этот беспредел – от бездействия, - рассказала местная жительница Татьяна в сообществе «Район Уктус».

«Комсомолка» запросила комментарии у пресс-службы УМВД по Екатеринбургу.

- По фактам краж из автомобилей 3 марта возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника, - сообщили там.

ИСТОЧНИК KP.RU