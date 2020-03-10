В Екатеринбурге неизвестные воришки вскрывают машины
В Екатеринбурге, в районе Уктуса, вот уже которую ночь по ночам орудуют воришки – неизвестные вскрывают машины, разбивают окна и вытаскивают из салонов ценные вещи. Местные жители жалуются на произвол через соцсети и собираются писать заявления в полицию.
Фото: сообщество "Район Уктус"
- Уже 7 по машин району… Всех очень прошу: звоните на «112», оставляйте заявление. Этот беспредел – от бездействия, - рассказала местная жительница Татьяна в сообществе «Район Уктус».
«Комсомолка» запросила комментарии у пресс-службы УМВД по Екатеринбургу.
- По фактам краж из автомобилей 3 марта возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника, - сообщили там.
ИСТОЧНИК KP.RU