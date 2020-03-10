Солнце, мокрый снег и дождь: екатеринбуржцев ждет по-весеннему теплая неделя

10 Март 2020 2020-03-10T06:09:29+03:00

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Кажется, в Екатеринбург постепенно заходит настоящая весна. Даже несмотря на кратковременный снег и гололед по ночам, температура воздуха начинает значительно теплеть. Рассказываем, какую погоду синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам в ближайшие дни.

Во вторник, 10 марта, в городе будет облачно с прояснениями, днем осадков не обещают. Столбики термометров поднимутся до +5. Ветер будет южный и юго-западный 5-10 м/сек.

В ночь на среду, 11 марта, похолодает до 0…+2. Будет все также облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет мокрый снег. Днем резко потеплеет до +8, и может пройти небольшой дождь.

В ночь на четверг, 12 марта, как днем, так и ночью будет облачно и без осадков. А воздух прогреется до +9. Ветер юго-западный 6-11 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU