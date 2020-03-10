2020-03-10T06:09:29+03:00
Общество

Солнце, мокрый снег и дождь: екатеринбуржцев ждет по-весеннему теплая неделя

Днем воздух прогреется до +9
Мария Трапезникова
Поделиться:
Днем воздух прогреется до +9Днем воздух прогреется до +9Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кажется, в Екатеринбург постепенно заходит настоящая весна. Даже несмотря на кратковременный снег и гололед по ночам, температура воздуха начинает значительно теплеть. Рассказываем, какую погоду синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам в ближайшие дни.

Во вторник, 10 марта, в городе будет облачно с прояснениями, днем осадков не обещают. Столбики термометров поднимутся до +5. Ветер будет южный и юго-западный 5-10 м/сек.

В ночь на среду, 11 марта, похолодает до 0…+2. Будет все также облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет мокрый снег. Днем резко потеплеет до +8, и может пройти небольшой дождь.

В ночь на четверг, 12 марта, как днем, так и ночью будет облачно и без осадков. А воздух прогреется до +9. Ветер юго-западный 6-11 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Узнали о выступлении за пару дней»: в Нижнем Тагиле мошенники организовали вечеринку 90-х
На Урале ищут мужчину в берцах, пропавшего 8 марта
Прокуратура Екатеринбурга разберется с рухнувшим на голову маме с детьми льдом
В Екатеринбурге неизвестные воришки вскрывают машины
Солнце, мокрый снег и дождь: екатеринбуржцев ждет по-весеннему теплая неделя
Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся
«Я плачу»: из-за эпидемии коронавируса, уральскую звезду «Холостяка» не пустили в Милан
В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину и ребенка, сообщают очевидцы в соцсетях
В Ирбите пропал таксист, который накануне 8 марта уехал работать
На Заводской улице из окна больницы выпал и разбился взрослый мужчина
Две деревни на Урале временно отрежут от «большой земли», чтобы единственный мост не снесло паводком
Из-за ситуации с коронавирусом в мире, зрителей не пустят на международный турнир по дзюдо «Большой шлем – 2020» в Екатеринбурге
«Допустили детские ошибки»: футбольный клуб «Урал» встретился с «Сочи» в Сочи и проиграл со счетом 0:2
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 35 человек
В центре Екатеринбурга иномарка подрезала троллейбус: ребенка увезли на «скорой»
Облачный край: в начале недели небо над Уралом затянет облаками
В Екатеринбурге феминистки заявили о своих правах в Международный женский день
ХК «Автомобилист» вырвал ключевую победу в «Сибири»
«Не выдержала переживаний»: умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня
Москва будет бороться деньгами с кадровым голодом среди медиков на Урале
«Госпиталь стал родным»: ресторатор из Екатеринбурга прооперирован после катания на лыжах в Сочи
Международный турнир по дзюдо в Екатеринбурге пройдет при пустых трибунах
На Сортировке из окна многоэтажки выпала молодая женщина
Свердловский губернатор записал видео для Instagram ради женщин
День голосования за поправки в Конституцию на Урале превратят в праздник
Общественность требует отставки начальника свердловского архива из-за оправдания репрессий
На ВИЗе продают умную квартиру с бассейном за 27 миллионов
Синоптики:в ночь на 8 марта в Екатеринбурге ожидается сильный ветер
«Я в шоке!»: паралимпийцу из Екатеринбурга бесплатно отремонтировали жилье, пока он был на соревнованиях