Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся
Позитивная новость к концу праздничных выходных. 46-летний таксист из Ирбита, который накануне 8 марта поехал работать и пропал без вести, нашелся. Оказывается, ничего страшного с ним не случилось. Просто... телефон разрядился, вот жена и не могла два дня до него дозвониться, пока он отдыхал у друга.
- Сотрудники ОВД установили его местонахождение, он жив-здоров, сейчас прибыл в дежурную часть, чтобы дать объяснения по поводу своего таинственного исчезновения, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Он прибыл в гости к своему другу, где состоялась вечеринка, у него сел аккумулятор в телефоне, из-за этого он не выходил на связь, а его родные забили тревогу.
Лишь в понедельник, когда он решил, что пора бы и домой возвращаться, мужчина поставил свой телефон на зарядку в машине. Тогда то его и обнаружили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU