Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся

9 Март 2020 2020-03-09T21:16:53+03:00

Розыск мужчины остановлен, так как он нашелся. С ним все в порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина 7 марта поехал на работу, после чего два дня о его судьбе ничего не было известно

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Позитивная новость к концу праздничных выходных. 46-летний таксист из Ирбита, который накануне 8 марта поехал работать и пропал без вести, нашелся. Оказывается, ничего страшного с ним не случилось. Просто... телефон разрядился, вот жена и не могла два дня до него дозвониться, пока он отдыхал у друга.

- Сотрудники ОВД установили его местонахождение, он жив-здоров, сейчас прибыл в дежурную часть, чтобы дать объяснения по поводу своего таинственного исчезновения, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Он прибыл в гости к своему другу, где состоялась вечеринка, у него сел аккумулятор в телефоне, из-за этого он не выходил на связь, а его родные забили тревогу.

Лишь в понедельник, когда он решил, что пора бы и домой возвращаться, мужчина поставил свой телефон на зарядку в машине. Тогда то его и обнаружили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU