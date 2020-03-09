2020-03-09T21:16:53+03:00
Общество

Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся

Мужчина 7 марта поехал на работу, после чего два дня о его судьбе ничего не было известно
Данил СВЕЧКОВ
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Розыск мужчины остановлен, так как он нашелся. С ним все в порядке.Розыск мужчины остановлен, так как он нашелся. С ним все в порядке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Позитивная новость к концу праздничных выходных. 46-летний таксист из Ирбита, который накануне 8 марта поехал работать и пропал без вести, нашелся. Оказывается, ничего страшного с ним не случилось. Просто... телефон разрядился, вот жена и не могла два дня до него дозвониться, пока он отдыхал у друга.

- Сотрудники ОВД установили его местонахождение, он жив-здоров, сейчас прибыл в дежурную часть, чтобы дать объяснения по поводу своего таинственного исчезновения, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Он прибыл в гости к своему другу, где состоялась вечеринка, у него сел аккумулятор в телефоне, из-за этого он не выходил на связь, а его родные забили тревогу.

Лишь в понедельник, когда он решил, что пора бы и домой возвращаться, мужчина поставил свой телефон на зарядку в машине. Тогда то его и обнаружили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Провел два дня на вечеринке у друга с разряженным телефоном: пропавший таксист из Ирбита нашелся
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