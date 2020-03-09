В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину и ребенка, сообщают очевидцы в соцсетях

9 Март 2020 2020-03-09T15:27:17+03:00

По их словам, ЧП случилось на улице Победы

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Как сообщает паблик "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети vk.com, днем на улице Победы в Екатеринбурге рядом с домом №55 случилось ЧП. Глыба льда с крыши дома рухнула прямо на прохожих - женщину и одного из двух ее детей.

- Маме досталось больше, ребенка по касательной задело, - передают слова очевидца Андрея в "Инцидент.Екатеринбург". - Пострадавших завели в магазин, прохожие вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, когда мать вывели, она держала лед, приложенный к голове. В полиции и управлении здравоохранения города получить подтверждение и комментарий по этой ситуации пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU