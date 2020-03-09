В Ирбите пропал таксист, который накануне 8 марта уехал работать

9 Март 2020 2020-03-09T13:35:59+03:00

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Родионова, либо его машины, сотрудники полиции просят позвонить им по телефонам: 8(34355)62527, 8(343) 358-71-61, либо 02. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

При себе у него был сотовый телефон, однако на звонки жены мужчина не отвечал

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Полиция Ирбита объявила в розыск 46-летнего Дмитрия Радионова. В субботу, 7 марта, в 18.00 мужчина уехал из своего дома и так и не вернулся. Об исчезновении мужчины в полицию сообщила его гражданская жена. Она рассказала, что ее муж работает в такси и вечером он как раз отправился на заработки. Однако на базе таксе Дмитрий Радионов так и не появился.

- В тот вечер он уехал на автомашине «ВАЗ -21150», черного цвета, госномер А674КЕ/196, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - По словам сожительницы, никаких конфликтных ситуаций накануне пропажи у них не возникало. Из особых примет - у пропавшего на левой руке отсутствует большой палец. К поискам Дмитрия после поступления заявления была сразу подключена следственно-оперативная группа территориального ОВД, ориентированы наряды полиции, автомобиль объявлен в розыск.

Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост около 178 сантиметров, русые короткие волосы. Был одет в черные брюки, ботинки и темно-синюю куртку с надписью «Коламбия». Также на пропавшем был шарф в черно-белую клетку. Сотовый телефон у него был при себе.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Родионова, либо его машины, сотрудники полиции просят позвонить им по телефонам: 8(34355)62527, 8(343) 358-71-61, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU