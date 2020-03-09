На Заводской улице из окна больницы выпал и разбился взрослый мужчина

9 Март 2020 2020-03-09T12:55:39+03:00

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Сотрудники Следственного комитета заинтересовались происшествием, случившимся утром на территории больницы на Заводской улице. Там прохожие обнаружили тело взрослого мужчины.

- Следственным отделом Верх-Исетского района Следственного комитета России ведется проверка, - поясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Следов криминальной смерти не обнаружено. Не исключен несчастный случай.

По предварительной информации, это был один из пациентов, который по какой-то причине выпал из окна и разбился.

ИСТОЧНИК KP.RU