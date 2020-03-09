Две деревни на Урале временно отрежут от «большой земли», чтобы единственный мост не снесло паводком

9 Март 2020 2020-03-09T11:29:29+03:00

Спасатели встретились с местными жителями, чтобы рассказать, как будет организована работа переправы на время паводка и что делать в случае ЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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Свердловская область начинает готовиться к паводку, из-за которого каждую весну в регионе часть населенных пунктов оказывается подтоплена. Так, в деревне Заречной, что в Талицком городском округе во вторник 10 марта начнут разбирать мост, соединяющий ее жителей с селом Яр, а также железной дорогой и трассой - они находятся по другую сторону реки Пышма.

Просто мост низководный, и местные власти опасаются, что паводковые воды его снесут. Чтобы подготовить местных жителей, спасатели организовали с ними встречу.

- На сходе сельчан ознакомили с графиком работы переправы через реку Пышму, после того как мост будет разобран, вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб и администрации управы, а также листовки по правилам пожарной безопасности, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также в МЧС сообщают, что в деревню Заречную и соседнюю с ней деревню Заселина уже завезли запас продуктов, предметов первой необходимости и лекарств.

- Проведены необходимые социальные выплаты, - добавляют в МЧС. - Связь с населенными пунктами осуществляется при помощи стационарных телефонов и сотовой связи. Для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов имеется пожарная автоцистерна, организовано дежурство членами добровольной пожарной дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU