2020-03-09T11:29:29+03:00
Общество

Две деревни на Урале временно отрежут от «большой земли», чтобы единственный мост не снесло паводком

Мост разберут 10 марта. Чтобы перебраться через реку, жителям придется воспользоваться переправой
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Спасатели встретились с местными жителями, чтобы рассказать, как будет организована работа переправы на время паводка и что делать в случае ЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиСпасатели встретились с местными жителями, чтобы рассказать, как будет организована работа переправы на время паводка и что делать в случае ЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Свердловская область начинает готовиться к паводку, из-за которого каждую весну в регионе часть населенных пунктов оказывается подтоплена. Так, в деревне Заречной, что в Талицком городском округе во вторник 10 марта начнут разбирать мост, соединяющий ее жителей с селом Яр, а также железной дорогой и трассой - они находятся по другую сторону реки Пышма.

Просто мост низководный, и местные власти опасаются, что паводковые воды его снесут. Чтобы подготовить местных жителей, спасатели организовали с ними встречу.

- На сходе сельчан ознакомили с графиком работы переправы через реку Пышму, после того как мост будет разобран, вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб и администрации управы, а также листовки по правилам пожарной безопасности, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также в МЧС сообщают, что в деревню Заречную и соседнюю с ней деревню Заселина уже завезли запас продуктов, предметов первой необходимости и лекарств.

- Проведены необходимые социальные выплаты, - добавляют в МЧС. - Связь с населенными пунктами осуществляется при помощи стационарных телефонов и сотовой связи. Для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов имеется пожарная автоцистерна, организовано дежурство членами добровольной пожарной дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Заводской улице из окна больницы выпал и разбился взрослый мужчина
Две деревни на Урале временно отрежут от «большой земли», чтобы единственный мост не снесло паводком
Из-за ситуации с коронавирусом в мире, зрителей не пустят на международный турнир по дзюдо «Большой шлем – 2020» в Екатеринбурге
«Допустили детские ошибки»: футбольный клуб «Урал» встретился с «Сочи» в Сочи и проиграл со счетом 0:2
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 35 человек
В центре Екатеринбурга иномарка подрезала троллейбус: ребенка увезли на «скорой»
Облачный край: в начале недели небо над Уралом затянет облаками
В Екатеринбурге феминистки заявили о своих правах в Международный женский день
ХК «Автомобилист» вырвал ключевую победу в «Сибири»
«Не выдержала переживаний»: умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня
Москва будет бороться деньгами с кадровым голодом среди медиков на Урале
«Госпиталь стал родным»: ресторатор из Екатеринбурга прооперирован после катания на лыжах в Сочи
Международный турнир по дзюдо в Екатеринбурге пройдет при пустых трибунах
На Сортировке из окна многоэтажки выпала молодая женщина
Свердловский губернатор записал видео для Instagram ради женщин
День голосования за поправки в Конституцию на Урале превратят в праздник
Общественность требует отставки начальника свердловского архива из-за оправдания репрессий
На ВИЗе продают умную квартиру с бассейном за 27 миллионов
Синоптики:в ночь на 8 марта в Екатеринбурге ожидается сильный ветер
«Я в шоке!»: паралимпийцу из Екатеринбурга бесплатно отремонтировали жилье, пока он был на соревнованиях