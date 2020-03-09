«Допустили детские ошибки»: футбольный клуб «Урал» встретился с «Сочи» в Сочи и проиграл со счетом 0:2
Футбольный клуб «Урал» встретился с командой «Сочи». Игра проходила 8 марта в рамках 21 тура чемпионата России. Играли екатеринбургские футболисты на выезде в Сочи. К сожалению, матч закончился для них поражением со счетом 0:2. Счет открыла команда «Сочи» на 35 минуте. Второй мяч они забили в середине второго тайма.
- Итог на табло. Это не то качество, которое я знаю и хочу видеть. Два мяча, которые пропустили, мы подарили их сопернику. Допустили детские ошибки, - отметил Дмитрий Парфенов, главный тренер ФК «Урал».
Сейчас у «Урала» 25 очков. С ними он расположился на девятом месте в розыгрыше чемпионата России. Следующий матч екатеринбуржцы проведут в субботу. Играть будут в Санкт-Петербурге против «Зенита».
ИСТОЧНИК KP.RU