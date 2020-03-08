В центре Екатеринбурга иномарка подрезала троллейбус: ребенка увезли на «скорой»

8 Март 2020 2020-03-08T19:24:51+03:00

Перед перекрестком скопилась пробка из троллейбусов. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по екатеринбурге

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улиц Белинского и Куйбышева в Екатеринбурге 8 марта около 16 часов произошло серьезное ДТП с участием иномарки и троллейбуса.

32-летний водитель иномарки «Опель Астра» ехал по Белинского от Декабристов до Куйбышева. На перекрестке для поворота направо автолюбитель не занял крайнюю полосу на проезжей части. В итоге иномарка влетела в троллейбус с двумя пассажирами.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по екатеринбурге

Во время ДТП пострадали бабушка 1936 года рождения, и 13-летняя школьница. Пенсионерку отвезли в ГКБ №36 с переломом ребер, а девочка с ушибом грудной клетки попала в ДКГБ №9.

Известно, что у водителя автомобиля опыт вождения составляет 12 лет. По информации Отделения пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу, ведется расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства ДТП.

Автомобиль также получил механические повреждения. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по екатеринбурге

ИСТОЧНИК KP.RU