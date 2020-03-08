2020-03-08T18:38:46+03:00
Общество

Облачный край: в начале недели небо над Уралом затянет облаками

Днем будет плюсовая температура, ночью – минусовая
Лев ИСТОМИН
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Урал в начале новой недели затянет облакамиУрал в начале новой недели затянет облакамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Свердловской области в начале новой недели будет облачная погода, местами пройдет мокрый снег, днем будет «плюс», а ночью – «минус».

Понедельник, 9 марта: в Екатеринбурге и окрестностях будет облачно с прояснениями, на дорогах и тротуарах – гололед. Днем будет до 5 градусов тепла, а ночью похолодает до -1 градуса. Обратите внимание: порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Вторник 10 марта: облачно с прояснениями, местами мокрый снег и гололед. Ночью: -2 … -6, днем, до 7 градусов выше нуля. Ветер сохранит направление и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Среда, 11 марта: также будет облачно с прояснениями, местами мокрый снег и гололед. Ночью: +1 … - 4, а днем – от + 4 до +8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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