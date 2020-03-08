2020-03-08T17:47:39+03:00
Общество

В Екатеринбурге феминистки заявили о своих правах в Международный женский день

Акция прошла на площади Кирова
Лев ИСТОМИН
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На пикет вышли около 20 участницНа пикет вышли около 20 участницФото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционная для 8 марта акция феминисток прошла в Екатеринбурге на площади Кирова рядом с УрФУ. За пикетом наблюдали полицейские, которые перед началом мероприятия предупредили организатора Алену Плотникову об ответственности за экстремизм. Это на случай, если что-то пойдет не так.

Акцию удалось согласовать с Министерством общественной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акцию удалось согласовать с Министерством общественной безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционная тема пикета – права женщин. Под этими словами участницы мероприятия обозначили несколько актуальных для России проблем: домашнее насилие, равная оплата труда, право на аборт по полису ОМС, а также право на кормление грудью в публичных местах.

Пикет согласовали на площади Кирова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пикет согласовали на площади КироваФото: Алексей БУЛАТОВ

Успели участницы акции спеть неофициальный гимн женского освободительного движения «Подруги, восставайте». После этого в 17 часов девушки и женщины свернули плакаты и разошлись.

Подробный фоторепортаж с акции смотрите здесь.

Акция прошли без эксцессов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция прошли без эксцессовФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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