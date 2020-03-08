В Екатеринбурге феминистки заявили о своих правах в Международный женский день
Традиционная для 8 марта акция феминисток прошла в Екатеринбурге на площади Кирова рядом с УрФУ. За пикетом наблюдали полицейские, которые перед началом мероприятия предупредили организатора Алену Плотникову об ответственности за экстремизм. Это на случай, если что-то пойдет не так.
Акцию удалось согласовать с Министерством общественной безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Традиционная тема пикета – права женщин. Под этими словами участницы мероприятия обозначили несколько актуальных для России проблем: домашнее насилие, равная оплата труда, право на аборт по полису ОМС, а также право на кормление грудью в публичных местах.
Пикет согласовали на площади КироваФото: Алексей БУЛАТОВ
Успели участницы акции спеть неофициальный гимн женского освободительного движения «Подруги, восставайте». После этого в 17 часов девушки и женщины свернули плакаты и разошлись.
Подробный фоторепортаж с акции смотрите здесь.
Акция прошли без эксцессовФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU