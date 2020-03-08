ХК «Автомобилист» вырвал ключевую победу в «Сибири»

8 Март 2020 2020-03-08T17:01:11+03:00

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В праздничный день, 8 марта, в Новосибирске состоялась четвертая игра между хоккейными клубами «Автомобилист» и «Сибирь» в рамках четвертьфинала Восточной конференции. Вся интрига заключалась в том, что в случае проигрыша уральцы завершили бы сезон. До этого «Автомобилист» три раза подряд проиграл соперникам из «Сибири».

В начале игры команды обменялись несколькими атаками по воротам друг друга. Несмотря на незначительные конфликты, удалений с поля не было. Во время первого периода команды так и не открыли счет.

В самом начале второго период отличился Георгий Белоусов, забивший в ворота «Сибири» первую шайбу. На восьмой минуте – второй гол в ворота хозяев арены. Шайбу забил Павел Дацюк. В этом же периоде забил третий гол Питер Холланд из «Автомобилиста». Причем, между второй и третьей шайбой уральцев прошло меньше минуты. После этого сибиряки заменили вратаря: Харри Сятери заменил на льду Алексей Красиков.

Третий период начался с очередной шайбы от «Автомобилиста», гол забил Секстон, после чего счет становится 1:4. В конце игры уральцы смогли в пятый раз удачно атаковать ворота противника. Этот гол в копилку «Автомобилиста» принес Максим Березин.

Игра окончилась с уверенным счетом 1:5 в пользу «Автомобилиста».

Мачт был жарким: с удалениями, задержками и парой серьезных драк.

ИСТОЧНИК KP.RU