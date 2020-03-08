2020-03-08T14:40:25+03:00
Происшествия

«Не выдержала переживаний»: умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня

Николая Некрасова зарезали 23 февраля, а женщина скончалась 8 марта
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Парень оборонялся, но все равно погиб от руки своего приятеля. Фото: предоставлено родственниками погибшегоПарень оборонялся, но все равно погиб от руки своего приятеля. Фото: предоставлено родственниками погибшего
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В Екатеринбурге 8 марта умерла мама убитого 23 февраля 21-летнего Николая Некрасова. Женщина не смогла пережить гибель сына.

- Не выдержав переживаний за своего сына, сегодня умерла мама. Ангела Хранителя вам, мои дорогие. Я вам люблю, - говорит сестра Николая Юлия.

Николая Некрасова убил собственный друг, с которым он решил отпраздновать День защитника Отечества. Застолье окончилось ссорой, в ходе которой Артем Семенов схватился за нож и нанес парню больше 20 ударов. Затем он поджог квартиру и сбежал.

На следующее утро парень сдался полицейским. Теперь он находится в СИЗО. Оказалось, что Николай во время драки оборонялся, но спасти ему не удалось. Он получил два удара в сердце, 12 – в шею, еще несколько - в грудную клетку.

Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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