Москва будет бороться деньгами с кадровым голодом среди медиков на Урале

8 Март 2020 2020-03-08T14:22:25+03:00

На это выделят 256 миллионов рублей

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Российское правительство выделяет Свердловской области 256 миллионов рублей, которые пойдут на зарплаты медикам. Этими деньгами российский премьер-министр Михаил Мишустин намерен сократить количество незакрытых в Свердловской области ставок в сфере здравоохранения.

Документ рассмотрели на заседании федерального кабинета министров, он предполагает выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу. Также деньги направят на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов.

- Принятие проекта распоряжения направлено на распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов с целью ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, прописано в документе на сайте федерального кабинета министров.

ИСТОЧНИК KP.RU