2020-03-08T12:59:08+03:00
Общество

«Госпиталь стал родным»: ресторатор из Екатеринбурга прооперирован после катания на лыжах в Сочи

Евгений Урюпин получил серьезные травмы
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Евгений Урюпин пока лечится в Сочи. Фото: Instagram ресторатораЕвгений Урюпин пока лечится в Сочи. Фото: Instagram ресторатора
Изменить размер текста:

Екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин, которому принадлежит ресторан Dong Po, получил серьезные травмы во время катания на лыжах в Сочи.

Мужчина попал в больницу после того, как отрабатывая новую технику поворота на горных лыжах, на повороте вылетел с обрыва на камни.

По словам Евгения Урюпина, у него диагностировали закрытый перелом ключицы и внутренние ушибы. В госпитале ему оказали всю необходимую помощь.

«Огромное спасибо коллективу врачей четвертой краевой больницы Адлера за огромный профессионализм и отношение к своей работе и людям. Когда в операционной у меня погас свет и заработал аппарат искусственного дыхания, надо мной зажглись тысячи маленьких лампочек, это были ваши мысли, которые помогли мне выбраться, а врачам сделать все возможное и безопасно убрать осколки из артерии», - написал Евгений Урюпин в своем Instagram.

Пока ресторатор из Екатеринбурга продолжает находиться в госпитале. Напомним, что ранее Урюпин занимался развитием бистро китайской кухни Jang Su. На горных лыжах он катается семь лет.

evgenyuryupinevgenyuryupin
Евгений Урюпин травмировался в Сочи
143 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ХК «Автомобилист» вырвал ключевую победу в «Сибири»
«Не выдержала переживаний»: умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня
Москва будет бороться деньгами с кадровым голодом среди медиков на Урале
«Госпиталь стал родным»: ресторатор из Екатеринбурга прооперирован после катания на лыжах в Сочи
Международный турнир по дзюдо в Екатеринбурге пройдет при пустых трибунах
На Сортировке из окна многоэтажки выпала молодая женщина
Свердловский губернатор записал видео для Instagram ради женщин
День голосования за поправки в Конституцию на Урале превратят в праздник
Общественность требует отставки начальника свердловского архива из-за оправдания репрессий
На ВИЗе продают умную квартиру с бассейном за 27 миллионов
Синоптики:в ночь на 8 марта в Екатеринбурге ожидается сильный ветер
«Я в шоке!»: паралимпийцу из Екатеринбурга бесплатно отремонтировали жилье, пока он был на соревнованиях