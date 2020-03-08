«Госпиталь стал родным»: ресторатор из Екатеринбурга прооперирован после катания на лыжах в Сочи

8 Март 2020 2020-03-08T12:59:08+03:00

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Екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин, которому принадлежит ресторан Dong Po, получил серьезные травмы во время катания на лыжах в Сочи.

Мужчина попал в больницу после того, как отрабатывая новую технику поворота на горных лыжах, на повороте вылетел с обрыва на камни.

По словам Евгения Урюпина, у него диагностировали закрытый перелом ключицы и внутренние ушибы. В госпитале ему оказали всю необходимую помощь.

«Огромное спасибо коллективу врачей четвертой краевой больницы Адлера за огромный профессионализм и отношение к своей работе и людям. Когда в операционной у меня погас свет и заработал аппарат искусственного дыхания, надо мной зажглись тысячи маленьких лампочек, это были ваши мысли, которые помогли мне выбраться, а врачам сделать все возможное и безопасно убрать осколки из артерии», - написал Евгений Урюпин в своем Instagram.

Пока ресторатор из Екатеринбурга продолжает находиться в госпитале. Напомним, что ранее Урюпин занимался развитием бистро китайской кухни Jang Su. На горных лыжах он катается семь лет.

evgenyuryupin Евгений Урюпин травмировался в Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU