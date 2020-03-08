2020-03-08T11:33:42+03:00
Спорт

Международный турнир по дзюдо в Екатеринбурге пройдет при пустых трибунах

Такую рекомендацию из-за коронавируса дал Роспотребнадзор
Лев ИСТОМИН
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Состязания покажут дистанционноСостязания покажут дистанционноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Екатеринбурге с 13 по 15 марта состоится международный турнир по дзюдо «Большое шлем-2020». Состязания проведут во Дворце игровых видов спорта, правда, при пустых трибунах. Не допускать зрителей на трибуны дал свердловский Роспотребнадзор из-за распространения коронавируса.

Зато у поклонников турнира будет возможность посмотреть состязания по одному из федеральных телеканалов, а предварительные схватки будут транслировать на официальном YouTube международной федерации дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба спортивного мероприятия.

Турнир соберет 587 спортсменов из 90 стран. 56 спортсменов будут представлять Россию. Из-за сложной ситуации с опасным вирусом в своих странах в Екатеринбург не смогут посетить команды из Южной Кореи, Италии, Китая и Ирана.

- Любые другие спортсмены, которые были в этих странах за две недели до прохождения границы с Россией, не будут допущены до соревнований, - рассказывают организаторы.

Другие участники «Большого шлема» должны будут пройти обследования сразу по прибытии в аэропорт «Кольцово». Также медики будут постоянно мониторить ситуацию во время соревнований в ДИВСе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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