2020-03-08T10:00:54+03:00
Происшествия

На Сортировке из окна многоэтажки выпала молодая женщина

Она разбилась насмерть
Лев ИСТОМИН
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Фото: Павел Андреевич/паблик "Инцидент Екатеринбург"Фото: Павел Андреевич/паблик "Инцидент Екатеринбург"
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Утром, 8 марта, в Екатеринбурге в районе Старой Сортировки погибла молодая женщина. Горожанка, которой на вид около 25 лет, выпала из окна, и разбилась насмерть.

На месте трагедии работают стражи порядка. Пока никаких версий происшествия не выдвигается. Информация о гибели женщины публикует паблик «Инцидент Екатеринбург».

Сообщается, что женщина выпала из окна дома №26 по улице Маневровой.

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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