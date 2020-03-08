На Сортировке из окна многоэтажки выпала молодая женщина
Она разбилась насмерть
Фото: Павел Андреевич/паблик "Инцидент Екатеринбург"
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Утром, 8 марта, в Екатеринбурге в районе Старой Сортировки погибла молодая женщина. Горожанка, которой на вид около 25 лет, выпала из окна, и разбилась насмерть.
На месте трагедии работают стражи порядка. Пока никаких версий происшествия не выдвигается. Информация о гибели женщины публикует паблик «Инцидент Екатеринбург».
Сообщается, что женщина выпала из окна дома №26 по улице Маневровой.
Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU