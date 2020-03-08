На Сортировке из окна многоэтажки выпала молодая женщина

8 Март 2020 2020-03-08T10:00:54+03:00

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Утром, 8 марта, в Екатеринбурге в районе Старой Сортировки погибла молодая женщина. Горожанка, которой на вид около 25 лет, выпала из окна, и разбилась насмерть.

На месте трагедии работают стражи порядка. Пока никаких версий происшествия не выдвигается. Информация о гибели женщины публикует паблик «Инцидент Екатеринбург».

Сообщается, что женщина выпала из окна дома №26 по улице Маневровой.

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU