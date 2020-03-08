Свердловский губернатор записал видео для Instagram ради женщин

8 Март 2020 2020-03-08T09:46:40+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал ограничиваться текстовым сообщением с поздравлением к Международному женскому дню. Глава региона поздравил женщин с 8 Марта на видео, которое опубликовал в своем Instagram.

На видео Евгений Куйвашев выступил с букетом в руках, отметив, что именно женщины наполняют жизнь смыслом, способны благоустраивать и гармонизировать все вокруг.

- От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот праздник позволяет нам вновь и вновь выразить восхищение вами, вашей удивительной способностью всё успевать, - отметил в своем поздравлении губернатор Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев напомнил, что в январе президент Владимир Путин озвучил новые меры по поддержке семьи, материнства и детства. Эти меры будут реализованы и в Свердловской области.

evgenykuyvashev Евгений Куйвашев поздравил женщин с 8 Марта

ИСТОЧНИК KP.RU