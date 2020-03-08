День голосования за поправки в Конституцию на Урале превратят в праздник

8 Март 2020 2020-03-08T09:03:22+03:00

Сергей Бидонько рассказал, чем привлекут чиновники электорат на пункты для голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Свердловской области придумали, как завлечь уральцев на избирательные участки в день голосования за поправки в Конституцию РФ. Людям будут раздавать сувениры, а на пунктах для голосования устроят праздничную атмосферу. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

По словам чиновника, 22 апреля должен стать настоящим праздником для жителей региона. Этот вопрос сейчас областные власти тщательно прорабатывают с муниципальными руководителями на местах. Создана специальная рабочая группа по подготовке к голосованию.

- Сейчас мы вместе с коллегами из избирательных комиссий, муниципальными властями обсуждаем, может быть, участникам голосования будут вручаться на избирательных участках памятные бумаги, сувениры, - отметил Сергей Бидонько.

ИСТОЧНИК KP.RU