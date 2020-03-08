Общественность требует отставки начальника свердловского архива из-за оправдания репрессий

8 Март 2020 2020-03-08T10:13:30+03:00

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Доктор исторически наук из Екатеринбурга Алексей Мосин инициировал сбор подписей на портале Change.org за отставку руководителя управления архивами Свердловской области Александра Капустина. Чиновник высказался о том, что большая часть жертв репрессий на Урале в 1930-е годы получили наказание вполне заслуженно.

«Капустин либо не знаком с делами репрессированных, либо сознательно искажает факты. Мы требуем уволить Капустина и вывести его из состава областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», - указано в тексте петиции, которая на данный момент собрала 242 подписи.

Поводом для недовольства стали слова Капустина о жертвах репрессий, которые он озвучил в комментарии к статье, опубликованной в «Областной газете» 5 марта. Так, начальник свердловского архива в частности заявил, что «большинство из осужденных получали наказание вполне заслуженно. Это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена».

К примеру, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, руководивший регионом с 1934 по 1937 год, а после расстрелянный в октябре 1937 года, был осужден на коррупцию, а вовсе не по надуманному обвинению.

ИСТОЧНИК KP.RU