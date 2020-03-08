На ВИЗе продают умную квартиру с бассейном за 27 миллионов

8 Март 2020 2020-03-08T08:33:48+03:00

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В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с видом на Верх-Исетский пруда за 27,7 миллионов рублей.

Объект имеет несколько оригинальных особенностей, которые сделают жизнь нового владельца по-настоящему комфортной. На 513,5 «квадратах» расположились личная сауна, винтовая лестница на террасу. За окнами открывается панорама на Верх-Исетский пруд.

Фото: N1.ru

Квартира расположена на 16 этаже, высота потолков в ней – 3 метра. В многоэтажке установлена система «Умный дом», с помощью которой в квартире можно управлять светом и теплом дистанционно, указано на портале N1.ru.

Фото: N1.ru

ИСТОЧНИК KP.RU