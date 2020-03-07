2020-03-07T21:40:43+03:00
Общество

Синоптики:в ночь на 8 марта в Екатеринбурге ожидается сильный ветер

Его порывы могут достигать 25 м/с
Олег ГАЛИМОВ
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Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Международный женский день в Екатеринбурге. По данным МЧС, порывы ветра в Свердловской области могут достигать 25 м/с.

Советы на период непогоды:

- если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

- собственникам частных участков, следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра;

- соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку.

О в происшествиях сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Синоптики:в ночь на 8 марта в Екатеринбурге ожидается сильный ветер
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