Синоптики:в ночь на 8 марта в Екатеринбурге ожидается сильный ветер
Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Международный женский день в Екатеринбурге. По данным МЧС, порывы ветра в Свердловской области могут достигать 25 м/с.
Советы на период непогоды:
- если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;
- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;
- собственникам частных участков, следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра;
- соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку.
О в происшествиях сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
ИСТОЧНИК KP.RU