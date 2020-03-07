2020-03-07T14:56:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге студенты-спасатели поздравили женщин-полицейских с 8 Марта

Первой остановкой молодых людей стало управление по вопросам миграции
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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Всем женщинам без исключения, в том числе и женщинам в погонах, всегда приятно, когда о них заботятся и дарят цветы. Эту простую истину подтвердили сегодня добровольцы свердловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, устроив неожиданное вручение цветов представительницам органов внутренних дел в самый разгар рабочего дня.

Молодые люди нагрянули десантом в разные подразделения ГУ МВД области в рамках акции «Вам любимым». Первым, кого посетили добровольцы, стало управление по вопросам миграции. Затем газель, нагруженная живыми цветами, отправилась в ОП № 11. Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- Очень приятно было получить цветы от студентов, очень радостно, большое спасибо им, – поделилась своими впечатлениями майор полиции Татьяна Кузнецова.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Следующий пункт – кинологический центр главного управления. Здесь также служит немало женщин. Общее настроение от радостного события выразила старший инспектор-кинолог капитан полиции Надежда Валиулина

- Очень было неожиданно. Мы даже не поняли поначалу, зачем нас собрали, и тут такой сюрприз», - отметила капитан Вилиулина.

- В рамках этой всероссийской акции мы попытались добавить сотрудницам ГУ МВД по Свердловской области хоть немного счастья и радости в этот праздничный весенний день и выразить благодарность за их нелегкий труд по защите интересов граждан от преступных посягательств. Наших ребят всюду встречали улыбками. Реакция была везде только положительная. Для женщин в погонах, привыкшим к тяготам службы, такой приезд стал приятной неожиданностью. И для самих ребят это честь поздравить дам, которые каждый день стоят на страже правопорядка. Ведь независимо от того праздничный ли день или нет, они всегда на боевом посту, - отметил полковник Валерий Горелых.

Также вы можете прочитать праздничный материал о следователе СКР Виктории Ветлужских, с которой мы пообщались в преддверии 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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