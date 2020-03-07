2020-03-07T14:45:49+03:00
Происшествия

В аварии двух иномарок на Малышева пострадала 10-летняя девочка

У нее диагностировали ушиб грудной клетки
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуФото: УГИБДД по Екатеринбургу
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Сегодня утром на перекрестке улиц МалышеваГорького произошла авария с участием Mitsubishi и BMW. По данным городского управления ГИБДД, японская иномарка поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, а BMW двигался прямо по Малышева со стороны Добролюбова.

От удара BMW отбросило в столб, в результате столкновения пострадала 10-летняя девочка.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Пострадал несовершеннолетний пассажир BMW, девочка 10 лет находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему тяжелых травм она не получила. С места происшествия ребенок был доставлен в ДГКБ № 9, где после осмотра врачами поставлен диагноз: ушиб грудной клетки, - сообщили отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

За рулем BMW был 45-летний мужчина, стаж его вождения 17 лет. Mitsubishi управляла 40-летняя женщина, ее стаж – 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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