В аварии двух иномарок на Малышева пострадала 10-летняя девочка
Сегодня утром на перекрестке улиц Малышева – Горького произошла авария с участием Mitsubishi и BMW. По данным городского управления ГИБДД, японская иномарка поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, а BMW двигался прямо по Малышева со стороны Добролюбова.
От удара BMW отбросило в столб, в результате столкновения пострадала 10-летняя девочка.
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
- Пострадал несовершеннолетний пассажир BMW, девочка 10 лет находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему тяжелых травм она не получила. С места происшествия ребенок был доставлен в ДГКБ № 9, где после осмотра врачами поставлен диагноз: ушиб грудной клетки, - сообщили отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
За рулем BMW был 45-летний мужчина, стаж его вождения 17 лет. Mitsubishi управляла 40-летняя женщина, ее стаж – 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU