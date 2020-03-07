На Урале двадцать рыбаков унесло на льдине

7 Март 2020 2020-03-07T14:29:51+03:00

К слову, эта зима была самой теплой за последние 150 лет для столицы Среднего Урала

К счастью никто из них не пострадал [ВИДЕО]

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Настоящей трагедией едва не завершилась рыбалка на Белоярском водохранилище. Из-за теплой на Урале погоде произошел отрыв льдины с 20 рыбаками в двух километрах от берега. Спасать незадачливых мужчин пришлось специалистам МЧС.

- К месту происшествия на катере с воздушной подушкой незамедлительно выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, осуществляющие круглосуточное дежурство на спасательной станции, а также спасатели городской службы спасения на двух плавсредствах на воздушной подушке. В течение получаса все рыбаки были доставлены на берег. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/765172" frameborder="0"></iframe> Спасение рыбаков на Урале.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели призывают жителей Срденего Урала повременить с рыбалкой и не рисковать своей жизнью.

- Не выходите на лёд, где образовались полыньи и промоины. При возникновении происшествия незамедлительно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», - добавили в МЧС.

Всего в Свердловской области насчитывается 55 мест массового выхода людей на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU