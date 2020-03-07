На Урале двадцать рыбаков унесло на льдине
Настоящей трагедией едва не завершилась рыбалка на Белоярском водохранилище. Из-за теплой на Урале погоде произошел отрыв льдины с 20 рыбаками в двух километрах от берега. Спасать незадачливых мужчин пришлось специалистам МЧС.
- К месту происшествия на катере с воздушной подушкой незамедлительно выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, осуществляющие круглосуточное дежурство на спасательной станции, а также спасатели городской службы спасения на двух плавсредствах на воздушной подушке. В течение получаса все рыбаки были доставлены на берег. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасение рыбаков на Урале.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области
Спасатели призывают жителей Срденего Урала повременить с рыбалкой и не рисковать своей жизнью.
- Не выходите на лёд, где образовались полыньи и промоины. При возникновении происшествия незамедлительно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», - добавили в МЧС.
Всего в Свердловской области насчитывается 55 мест массового выхода людей на лед.
ИСТОЧНИК KP.RU