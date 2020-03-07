Кубковый матч «Урала», сорванный из-за ужасного поля, перенесли в Подмосковье
Стали известны дата, время и место проведения перенесенного матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом». Встреча состоится 18 марта в 20:30 по уральскому времени и пройдет на стадионе «Арена Химки».
Напомним, что матч должен был состояться еще 5 марта в Ярославле, но из-за ужасного состояния газона местного стадиона игра была отменена. По словам президента «Урала» Григория Иванова, клуб понес убытки от такого развития ситуации.
- Пока точный ущерб считает бухгалтерия. Но, думаю, она будет приличная, так как поездка всегда обходится нам в несколько миллионов, - уточнил президент «Урала».
Отметим, что выход в полуфинал уже обеспечили себе «Спартак», «Зенит» и «Химки». Последние сыграют за право играть в финале с победителем пары «Урал» - «Шинник».
ИСТОЧНИК KP.RU