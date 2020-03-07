2020-03-07T10:57:03+03:00
Спорт

Кубковый матч «Урала», сорванный из-за ужасного поля, перенесли в Подмосковье

Игра против «Шинника» состоится 18 марта в 20:30
Олег ГАЛИМОВ
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"Урал" уже дважды играл в финалах Кубка страны, но так и не выиграл трофей. Фото: пресс-служба ФК "Урал""Урал" уже дважды играл в финалах Кубка страны, но так и не выиграл трофей. Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Стали известны дата, время и место проведения перенесенного матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом». Встреча состоится 18 марта в 20:30 по уральскому времени и пройдет на стадионе «Арена Химки».

Напомним, что матч должен был состояться еще 5 марта в Ярославле, но из-за ужасного состояния газона местного стадиона игра была отменена. По словам президента «Урала» Григория Иванова, клуб понес убытки от такого развития ситуации.

- Пока точный ущерб считает бухгалтерия. Но, думаю, она будет приличная, так как поездка всегда обходится нам в несколько миллионов, - уточнил президент «Урала».

Отметим, что выход в полуфинал уже обеспечили себе «Спартак», «Зенит» и «Химки». Последние сыграют за право играть в финале с победителем пары «Урал» - «Шинник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Кубковый матч «Урала», сорванный из-за ужасного поля, перенесли в Подмосковье
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