«Артем взял его руку с ножом и всадил ему в грудь»: стали известны подробности убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге

7 Март 2020 2020-03-07T11:30:52+03:00

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Почти три недели прошло с того дня, как в Екатеринбурге был убит 21-летний Николай Некрасов. Жизнерадостный и общительный парень стал жертвой друга детства Артема Семенова, с которым решил отметить День защитника Отечества.

В ходе драки Семенов более 20 раз ударил Николая, а затем поджог квартиру и убежал. Но следующим же утром пришел в полицию и написал явку с повинной. Убитые горем родственники рассказали некоторые подробности уголовного дела. Самым шокирующим для них стало то, что по версии следствия, Артем оборонялся. На время следствия он будет находиться в СИЗО.

- В 09:11 от соседей поступил звонок в МЧС – горел балкон, - рассказывает сестра Николая. - Я не думая схватила ключи от квартиры, где он проживал и ключи от машины и бегом туда. Думаю, получит шалун за халатное обращение с огнем, потушу и домой. Ехала уже по поселку Калиновскому, встретила две пожарных машины. Но я надеялась на лучшее. Выходя из машины увидела соседей. Посмотрев на третий этаж, поняла, что горел не балкон, а вся квартира. Я с вопросом «А Коля жив?». И мне кто-то сказал, что его убили.

Позже судмедэксперты установят, что Николая нанесли два удара в сердце, 12 – в шею, и еще несколько в грудь.

- Зайдя в квартиру, очевидно, что пьянки там не было. На идеально заправленном диване стояли рюмки и два бокала в саже. Но остатков алкоголя в рюмках нет. Это наводит на мысль, что их специально поставили, их просто достали ничего больше с ними не происходило. Пожарные сказали, что Колю вынесли из комнаты, где стоит тот диван, на котором стояли рюмки и бокалы. Следовать говорит, что убийца признался и раскаялся, но оправдывается, что это была самооборона. Выпивали и поругались. Коля с ножом пошёл на Артёма, а тот сделал ему подножку. Коля упал на спину, Артем взял его руку с ножом и всадил ему в грудь, - добавила сестра Николая.

Артему Семенову предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. В Следственном комитете отметили, что по-прежнему расследуют уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU