2020-03-06T19:44:22+03:00
Спорт

«Автомобилист» проиграл «Сибири» в третьем матче серии плей-офф

Команды продолжают битву за выход в полуфинал Восточной конференции
Алина СУРИНА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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«Автомобилист» проиграл «Сибири» в третьем матче серии плей-офф. Сегодня он проходил в Новосибирске. Счет открыла команда-соперник на восьмой минуте матча. Голл в ворота уральских хоккеистов забил Юусо Пуустинен. Но буквально через две минуты «Автомобилист» отыгрался - Максим Березин реализовал большинство. Ему ассистировали Павел Дацюк и Георгий Белоусов. Еще через две минуты хозяева вновь вышли вперед - Юусо Пуустинен оформил дубль.

В середине второй двадцатиминутки уральские хоккеисты опять сравняли счёт. Гол в ворота хозяев льда забил Питер Холланд. В третьем периоде снова отличился новосибирский нападающий - Юусо Пуустинен забил третью шайбу в матче. Под конец «Автомобилист» смог отыграться даже не смотря на меньшинство - Джефф Плэтт отличился после паса Никиты Трямкина.

В овертайме победу «Сибири» на 10-ой минуте принёс точный бросок Никиты Шашкова. Матч закончился со счетом 4:3.

«Сибирь» лидирует в общем зачете серии со счетом 3:0. Следующий матч серии команды проведут 8 марта в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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