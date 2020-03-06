В Екатеринбурге водитель иномарки сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте

6 Март 2020 2020-03-06T19:21:38+03:00

Женщину с травмами увезли в больницу

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В Екатеринбурге возле Коминтерна, 3 водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло в 19:15. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

- Водитель (1983г.р.) двигаясь на автомашине KIA Sportage при повороте налево допустил наезд на пешехода, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Женщину госпитализировали в 36 ГКБ с сотрясением, черепно-мозговой травмой и переломом таза. По словам очевидцев, пешеходы на этом участке дороги постоянно переходят дорогу в неположенном месте. Рядом находятся Физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие Уральского федерального университета.

ИСТОЧНИК KP.RU