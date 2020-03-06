Пенсионера, зарубившего в Березовском собаку на глазах у детей, оштрафовали

6 Март 2020 2020-03-06T19:03:54+03:00

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Пенсионера, зарубившего летом в Березовском собаку на глазах у детей, оштрафовали. Его признали виновным по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Изначально ему грозило до пяти лет лишения свободы, но суд смягчил наказание и ему назначили штраф 50 тысяч рублей. Это подтвердили в пресс-службе областного суда.

Напомним, пенсионер жестоко убил собаку, которую встретил на улице. По словам очевидцев, мужчина сначала натравил на нее своего питомца. Но этого ему показалось мало, поэтому мужчина начал душить пса, а потом взял топор.

- Он за ошейник уволок ее к своему дому, после чего пробил псу голову. Раненное животное мужчина оттащил в сторону детской площадки, после чего принес вырванную с грядки редиску и накрыл голову собаке. Все это время из дома напротив за расправой наблюдали дети. Они выли в беспомощном ужасе, - писал местный житель Алексей Крючков в Facebook

Сам мужчина объяснял, что убил собаку в целях самообороны. Якобы она угрожала ему и ранее он уже предупреждал хозяина животного о подобном исходе. Но соседи заявили полицейским, что ранее не видели, как собака нападает на мужчину.

Гособвинение запрашивало для пенсионера три года условного лишения свободы. Но суд исключил из обвинения пункт о применении садистских методов, который был ранее указан, поэтому наказание смягчили.

ИСТОЧНИК KP.RU