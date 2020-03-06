2020-03-06T18:16:36+03:00
Общество

В Екатеринбурге нашли пропавшего вчера 82-летнего Ветерана труда

Пенсионера увидели в магазине неравнодушные прохожие
Алина СУРИНА
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Фото: представлено родственниками пропавшегоФото: представлено родственниками пропавшего
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В Екатеринбурге нашли пропавшего вчера 82-летнего Ветерана труда. Шипицына Владимира Гавриловича увидели в магазине благодаря ориентировке.

- Найден по свидетельству. Неравнодушные люди увидели ориентировку и придержали в магазине «Пятерочка». За что огромное им спасибо, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, вчера пенсионер ушел из дома, сказав жене, что сходит в банк. После этого он не пришел домой. Его сноха обратилась за помощью к волонтерам «Лиза Алерт». Из магазина Владимира Гавриловича забрал сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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