В Екатеринбурге нашли пропавшего вчера 82-летнего Ветерана труда
Пенсионера увидели в магазине неравнодушные прохожие
Фото: представлено родственниками пропавшего
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В Екатеринбурге нашли пропавшего вчера 82-летнего Ветерана труда. Шипицына Владимира Гавриловича увидели в магазине благодаря ориентировке.
- Найден по свидетельству. Неравнодушные люди увидели ориентировку и придержали в магазине «Пятерочка». За что огромное им спасибо, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, вчера пенсионер ушел из дома, сказав жене, что сходит в банк. После этого он не пришел домой. Его сноха обратилась за помощью к волонтерам «Лиза Алерт». Из магазина Владимира Гавриловича забрал сын.
ИСТОЧНИК KP.RU