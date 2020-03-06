6 Март 2020 2020-03-06T18:33:21+03:00

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На Урале в прошлом году жертвами браконьеров стали 248 диких животных. Отстреляны были 189 диких копытных животных, 6 пушных зверей и 53 птицы. Ущерб, причиненный лесным ресурсам Свердловской области - 8 миллионов 652 тысячи рублей. Госинспекторы провели больше 4 500 рейдов направленных на наказание людей, занимающихся незаконной охотой.

- За выявленные в ходе них нарушения правил охоты и других норм и правил использования животного мира к административной ответственности было привлечено 777 физических лиц, - рассказали в департаменте информационной политики. - На нарушителей было наложено более одного миллиона рублей административных штрафов.

За год у браконьеров изъяли 49 единиц огнестрельного оружия и 264 орудия охоты - это петли, капканы и другие приспособления. На браконьеров заведено 76 уголовных дел. 15-ти незаконным охотникам уже были вынесены обвинительные приговоры.

Напомним, что в ноябре 2019 года при исполнении служебных обязанностей погиб государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Андрей Киргинцев. Он зашел в дом браконьера вместе с коллегой, где получил смертельное ранение.

После трагедии правительство области работает над повышением безопасности работы охотничьих инспекторов. Сейчас там рассматривают возможность обязательного страхования жизни и здоровья работников департамента за счет бюджета и вопрос выдачи специалистам оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU