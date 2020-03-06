2020-03-06T18:33:21+03:00
Общество

На Урале в прошлом году жертвами браконьеров стали 248 диких животных

Они причинили ущерб лесным ресурсам больше восьми миллионов
Алина СУРИНА
Поделиться:
Браконьеры за прошлый год отстреляли 53 птицыБраконьеры за прошлый год отстреляли 53 птицыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале в прошлом году жертвами браконьеров стали 248 диких животных. Отстреляны были 189 диких копытных животных, 6 пушных зверей и 53 птицы. Ущерб, причиненный лесным ресурсам Свердловской области - 8 миллионов 652 тысячи рублей. Госинспекторы провели больше 4 500 рейдов направленных на наказание людей, занимающихся незаконной охотой.

- За выявленные в ходе них нарушения правил охоты и других норм и правил использования животного мира к административной ответственности было привлечено 777 физических лиц, - рассказали в департаменте информационной политики. - На нарушителей было наложено более одного миллиона рублей административных штрафов.

За год у браконьеров изъяли 49 единиц огнестрельного оружия и 264 орудия охоты - это петли, капканы и другие приспособления. На браконьеров заведено 76 уголовных дел. 15-ти незаконным охотникам уже были вынесены обвинительные приговоры.

Напомним, что в ноябре 2019 года при исполнении служебных обязанностей погиб государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Андрей Киргинцев. Он зашел в дом браконьера вместе с коллегой, где получил смертельное ранение.

После трагедии правительство области работает над повышением безопасности работы охотничьих инспекторов. Сейчас там рассматривают возможность обязательного страхования жизни и здоровья работников департамента за счет бюджета и вопрос выдачи специалистам оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубковый матч «Урала», сорванный из-за ужасного поля, перенесли в Подмосковье
«Артем взял его руку с ножом и всадил ему в грудь»: стали известны подробности убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге
«Автомобилист» проиграл «Сибири» в третьем матче серии плей-офф
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте
Пенсионера, зарубившего в Березовском собаку на глазах у детей, оштрафовали
В Екатеринбурге нашли пропавшего вчера 82-летнего Ветерана труда
На Урале в прошлом году жертвами браконьеров стали 248 диких животных
В Екатеринбургском зоопарке к 8 марта выберут «Зоо-мисс-2020»
В Екатеринбурге ищут 17-летнего подростка в «спортивках»
Участок свердловской трассы отремонтируют за четыре миллиона
В праздники энергетики Екатеринбурга будут дежурить круглосуточно
Не ходите в лес и не садитесь за руль: на Урале объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге у «Таганского ряда» грузовой поезд сбил женщину, которая перебегала через пути
Всем автоледи Екатеринбурга в честь праздника раздали тюльпаны
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за незаконную рубку леса на восемь миллионов
Создал свой бизнес: на Урале полицейские задержали «Овсяна» за торговлю наркотиками