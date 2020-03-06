6 Март 2020 2020-03-06T16:50:59+03:00

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В Екатеринбургском зоопарке к 8 марта выберут «Зоо-мисс-2020». Основная цель в выборе кандидатов на это звание - привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции зоопарка.

- К тем, кто часто остаётся в тени, небрежно брошенной крупными кошками, обезьянами или медведями, - отметили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Претендентки на звание «Зоо-мисс-2020»

Сенегальский галаго Жоли смотрит на мир огромными глазами. Именно они выдают в примате настоящего любителя вечеринок и ночного образа жизни. Спать галаго предпочитают днём, большой компанией, плотно прижавшись друг к другу. На охоту же выходят почти всегда по одиночке. Отлично прыгают. Ноги сильные, крепкие и со специальным «чесательным» коготком на втором пальце – что бы лучше ухаживать за густой шерстью. Любят отстаивать личные границы и оставлять свой след на индивидуальной территории – для этого натирают ладошки пахучей жидкостью.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Африканский марабу Мара – необычный аист родом с африканского континента. Внешность пугающая, натура – тонкая. Очень любит нежничать с сотрудниками секции птиц. Мощный клюв служит для разделывания огромных туш животных. В природе марабу - санитары-падальщики, поддерживающие здоровье всей экосистемы. Под клювом располагается специальный кожистый мешок, на который птица опирает клюв во время отдыха - подушка, которая всегда с собой. Очень удобно. Мара - настоящий старожил Екатеринбургского зоопарка, она появилась в коллекции в 1987 году уже взрослой птицей.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Геккон токи умеет широко улыбаться и глухо шипеть. Огромные глаза не имеют подвижных век, поэтому основная забота самок (и самцов) в уходе за «зеркалом души» - постоянное облизывание глаз языком, что бы роговица не пачкалась и не пересыхала. Кроме того, токи виртуозно умеют передвигается по практически любым поверхностям - стволам деревьев, скалам, стенам домов, и даже по оконному стеклу или потолку. На пальце геккона имеется более 200 миллионов микрощёточек, каждая из которых состоит из бесчисленного множества отдельных микроволосков, благодаря чему получается охватывать такие же ничтожно малые неровности гладкой (как кажется людям) поверхности. Впрочем, многие детали механизма передвижения геккона по совершенно гладким поверхностям неясны и по сей день.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Краснопятнистая квакша как любая женщина любит тепло и комфорт. Предпочитает надёжные укрытия днём и путешествия в поисках еды по ночам. Одобряет буйные интерьерные решения жилого пространства и наличие парогенератора или небольшого водопада неподалёку от мест отдыха. На кончиках каждого пальца имеет округлую симпатичную присоску. Отличная мать. При наличии краснопятнистого самца может отметать несколько тысяч икринок! Правда заботой о потомстве предпочитает себя не утруждать. Как и все ближайшие родственники данного вида, краснопятнистая квакша ядовита.

ИСТОЧНИК KP.RU