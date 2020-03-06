В Екатеринбурге ищут 17-летнего подростка в «спортивках»

6 Март 2020 2020-03-06T14:53:17+03:00

Джастамбуев Мансур ушел из дома днем 28 февраля, с тех пор о нем ничего неизвестно

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Полиция Екатеринбурга ищет 17-летнего Джастамбуева Мансура Саидкадамовича. Подросток пропал еще 28 февраля – около 16:00 он ушел из дома по улице Краснофлотцев и с тех пор его местонахождение неизвестно.

- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и черные волосы.

На момент пропажи был одет в синюю куртку, синие спортивные штаны и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кто знает, где может находиться подросток, сообщить в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-14, 8 (996) 592-97-69 (ПДН) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU