Участок свердловской трассы отремонтируют за четыре миллиона

6 Март 2020 2020-03-06T14:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

ФКУ «Уралуправтодор» ищет подрядчиков, которые смогут отремонтировать участок трассы М-5 «Урал» - с 79 по 121 километр. Конкурс уже объявлен с сопроводительными документами на портале госзакупок. Начальная цена контракта – чуть больше четырех миллионов рублей.

Планируется, что подрядчик во время ремонта трассы расширит участок с двух до четырех полос, ширина всей проезжей части увеличится до 14 метров, а расчетная скорость движения машин остановится на отметке в 100 км/ч.

Примерно по такому же принципу в прошлом году дорожники отремонтировали участок трассы Р-351 под Камышловом. Работы начались еще в 2018 году, число полос увеличили, а транспортные потоки разграничили барьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU