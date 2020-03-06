В праздники энергетики Екатеринбурга будут дежурить круглосуточно
В праздники, с 7 по 9 марта, энергетики Екатеринбурга будут работать в круглосуточном режиме, чтобы все время быть начеку в случае внештатной ситуации. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни.
- Теплоэлектростанции и котельные готовы к бесперебойному теплоснабжению, создан необходимый запас резервного топлива, - рассказали в пресс-службе ЕТК. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками.
Согласно данным энергетиков, в филиале будут нести круглосуточное дежурство 10 аварийно-восстановительных бригад из 40 человек и еще 18 спецмашин.
ИСТОЧНИК KP.RU