В праздники энергетики Екатеринбурга будут дежурить круглосуточно

6 Март 2020 2020-03-06T14:16:15+03:00

Вахту будут нести 10 аварийно-восстановительных бригад из 40 человек

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В праздники, с 7 по 9 марта, энергетики Екатеринбурга будут работать в круглосуточном режиме, чтобы все время быть начеку в случае внештатной ситуации. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни.

- Теплоэлектростанции и котельные готовы к бесперебойному теплоснабжению, создан необходимый запас резервного топлива, - рассказали в пресс-службе ЕТК. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками.

Согласно данным энергетиков, в филиале будут нести круглосуточное дежурство 10 аварийно-восстановительных бригад из 40 человек и еще 18 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU