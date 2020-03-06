Не ходите в лес и не садитесь за руль: на Урале объявили штормовое предупреждение

6 Март 2020 2020-03-06T14:01:36+03:00

Завтра, 7 марта, в регионе ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 23 м/сек

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В Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Завтра, 7 марта, в регионе ожидается мокрый снег и сильный ветер – до 23 м/сек. В связи с ухудшением погоды спасатели МЧС напомнили о нескольких простых правилах безопасности.

Во-первых, лучше ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, а также не ходить в лес и не выходить на воду. Если сильный ветер застал вас на улице, то следует укрываться в подземном переходе или подъездах зданий.

Во-вторых, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Парковать автомобили не стоит около деревьев и рекламных щитов.

В-третьих, лучше убрать все хозяйственные вещи со двора и балконов. А собственникам частных домовладений и дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления теплиц – они могут быть подхвачены порывами ветра.

В-четвертых, владельцам следует быть максимально бдительными за рулем машин. В сложных дорожных ситуациях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В-пятых, нужно соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

О возникновении ЧП необходимо сразу же сообщать по телефону МЧС 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU