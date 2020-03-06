В Екатеринбурге у «Таганского ряда» грузовой поезд сбил женщину, которая перебегала через пути

6 Март 2020 2020-03-06T12:45:15+03:00

Делом уже занялись следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Делом уже занялись следователи, которые устанавливают все обстоятельства

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Минувшим днем, 5 марта, в районе рынка «Таганский ряд», на 1809 километре 2 пикета перегона Екатеринбург-Сортировочный-Екатеринбруг-Пассажирский грузовой поезд насмерть сбил женщину 49 лет.

- По предварительным данным установлено, что машинист поезда, заметив женщину, которая перебегала через пути в неположенном месте, подал сигнал и попытался экстренно затормозить. Но избежать удара не удалось, - рассказали в пресс-службе Управления СКР на транспорте. – Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили сотрудников локомотивной бригады. В ближайшее время будет расшифрована скоростемерная лента. Также устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU