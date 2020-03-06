Всем автоледи Екатеринбурга в честь праздника раздали тюльпаны

6 Март 2020 2020-03-06T12:33:11+03:00

Точно такая же акция пройдет и 8 марта

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Сегодня в центре Екатеринбурга прошла традиционная акция, приуроченная к Международному женскому дню - #Цветыдляавтоледи. Сотрудники полиции встречали дам и дарили яркие весенние букеты из тюльпанов, а также обложки для документов с символикой ГИБДД.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Цель мероприятия – не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения ПДД, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Точно такая же акция пройдет и 8 марта. Всех прекрасных автоледи будут поздравлять руководители городской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU