6 Март 2020 2020-03-06T12:22:24+03:00

Екатеринбуржца отправили в тюрьму за незаконную рубку леса на восемь миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя Максима Головко, которого обвиняют в незаконной рубке деревьев. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

- Выяснилось, что на федеральном земельном участке, расположенном на территории Екатеринбурга в районе 11 километра ЕКАД, осуществлена рубка 567 сосен общим объемом 764,64 кубических метра, и 153 березы объемом 140,66 кубометров, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Общий ущерб, который причинил Головко, составил больше восьми миллионов рублей. Свою вину он не признал, и придумал собственную версию, чтобы уйти от ответственности. На суде он утверждал, что деревья срубил не он, а другой человек, у которого якобы была вся необходимая документация. Но проверка показала, что документы были фальшивыми. В итоге, суд отправил Головко в тюрьму на четыре года и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU