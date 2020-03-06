Создал свой бизнес: на Урале полицейские задержали «Овсяна» за торговлю наркотиками

6 Март 2020 2020-03-06T12:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В закрытом городе Свердловской области, Новоуральске, полицейские поймали местного жителя, которого подозревают в торговле наркотиками. «В народе» его называли просто – Овсяин. Свой бизнес он осуществлял через Интернет и путем закладок. Во время обыска полицейские нашли у него 327 пакетиков с наркотиками общей массой более 240 граммов. Все они предназначались для последующих закладок. Там же обнаружили весы и пакетики.

- Гражданин и ранее был не дружен с законом. 23 мая 2005 года его признали виновным и отправили на длительный срок в места, как говорится, не столь отдаленные за причастность разбойному нападению и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Освободился «Овсян» летом 2019 года, но спустя недолгое время нашел новый способ нелегального заработка. На него завели уголовное дело за незаконный сбыл наркотиков. Максимальный срок, который теперь ему грозит – до 20 лет или пожизненное лишение свободы. «Овсяна» взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU