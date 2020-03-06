Не уследил: на Урале пастух заплатит 65 тысяч за ДТП с лошадью

6 Март 2020 2020-03-06T11:39:13+03:00

Мужчина должен был приглядывать за животными, но они выбежали на трассу, а мимо проезжала на большой скорости легковушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина должен был приглядывать за животными, но они выбежали на трассу

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В сентябре 2018 года, недалеко от поселка Незевай, Дмитрий на машине «ВАЗ» попал в аварию. Он столкнулся с лошадью и получил сотрясение мозга, а также рассечение левой брови.

- Прибывшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что двигался со скоростью 90 км/ч с дальним светом фар, асфальт был сухой, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Вдруг неожиданно из леса на проезжую часть друг за другом выскочили две лошади.

Заметив первое животное, водитель резко затормозил, попытавшись избежать столкновения и вывернув руль вправо. Первая лошадь почти успела перебежать дорогу, но удара избежать не удалось. Животное погибло на месте.

Оказалось, что лошади принадлежали пастуху Валадину, который присматривал за ними, но не уследил: от него сбежали три лошади и два жеребенка. Личные поиски Валадина ничего не дали, поэтому он решил вернуться домой.

- Владелица автомобиля Наталья обратилась к экспертам, чтобы выяснить, во сколько обойдется ремонт. Согласно заключению, больше 80 тысяч рублей, - рассказали в суде. – Женщина пошла в районный суд с иском к Валадину и потребовала возместить ей ущерб.

В суде виновным в больше степени признали пастуха, поскольку именно он должен был приглядывать за лошадьми. Валадина обязали выплатить 65,7 тысяч рублей, включая все расходы. Тот не согласился и решил обжаловать решение в областном суде, но там все оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU