2020-03-06T11:12:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге до конца года благоустроят Зеленую рощу

Мэр Высокинский уже подписал постановление, в котором, помимо парка, еще 34 участка
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге к концу года благоустроят Зеленую рощу и еще 34 улицыВ Екатеринбурге к концу года благоустроят Зеленую рощу и еще 34 улицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об участках, которые планируется благоустроить до конца этого года в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В перечень участков вошел и парк Зеленая роща, который, кстати, пообещали закрыть от посетителей до ноября этого года. Кроме него в списке оказались парк имени XXII Партсъезда, набережная реки Исети, а также набережная Городского пруда.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

- В числе дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, 35 объектов. Их дизайн-проекты утверждены решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и районными общественными комиссиями, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Минимальные работы, которые планируется провести на всех участках – ремонт проездов, установка фонарей во дворах, а также скамеек и урн. По желанию жителей на каждом участке будут построены новые парковочные места, детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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