В Екатеринбурге до конца года благоустроят Зеленую рощу
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об участках, которые планируется благоустроить до конца этого года в рамках программы «Формирование современной городской среды».
В перечень участков вошел и парк Зеленая роща, который, кстати, пообещали закрыть от посетителей до ноября этого года. Кроме него в списке оказались парк имени XXII Партсъезда, набережная реки Исети, а также набережная Городского пруда.
Фото: мэрия Екатеринбурга
Фото: мэрия Екатеринбурга
- В числе дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, 35 объектов. Их дизайн-проекты утверждены решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и районными общественными комиссиями, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Минимальные работы, которые планируется провести на всех участках – ремонт проездов, установка фонарей во дворах, а также скамеек и урн. По желанию жителей на каждом участке будут построены новые парковочные места, детские и спортивные площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU