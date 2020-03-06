2020-03-06T10:52:38+03:00
Общество

Сегодня в клиниках сети «РЖД-Медицина» можно бесплатно получить консультацию офтальмолога и скрининг

В лечебных учреждениях проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы с глаукомой
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Сегодня, 6 марта, в лечебных учреждениях сети «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Нижнем Тагиле, Сургуте, Каменске-Уральском и других крупных городах проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы с глаукомой.

В этот день в клиниках «РЖД-Медицина» по всей стране организован бесплатный прием врачей-офтальмологов (по предварительной записи), которые проводят специальный скрининг – осмотр глазного дна, измерение внутриглазного давления и остроты зрения. При наличии показаний врачи выдают пациентам купоны со скидкой на более сложную диагностику, а также рекомендуют стационарное лечение.

Одна из ключевых задач акции – повышение информированности населения. Несмотря на распространенность заболевания, лишь небольшая часть россиян знает симптомы глаукомы и вовремя обращается за врачебной помощью. Медицинские работники в рамках акции прочитают лекции и расскажут о методах профилактики болезни, которая на первой стадии протекает практически незаметно.

Напомним, холдинг «РЖД» регулярно организует для населения мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и популяризацию принципов здорового образа жизни. Так, в границах СвЖД в 2019 году на вокзалах и в сети поликлиник «РЖД-Медицина» прошли акции «Будь здоров!», «Куришь? Бросай!», «РЖД-Медицина против диабета». Также поддерживаются программы, направленные на повышение информированности населения по вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции.

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6 марта во всем мире проходит «Всемирный день борьбы с глаукомой». Его начали отмечать с 2008 года по инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы –WGA и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой –WGPA.

Глаукома занимает второе место в мировом рейтинге причин полной потери зрения. При этом, по статистике, около 50% больных глаукомой в мире даже не подозревают о своем заболевании и впервые обращаются к офтальмологу лишь тогда, когда до 40% зрительного нерва уже разрушено.

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Сегодня в клиниках сети «РЖД-Медицина» можно бесплатно получить консультацию офтальмолога и скрининг
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