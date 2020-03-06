2020-03-06T10:43:33+03:00
Происшествия

Представился полицейским: екатеринбуржец ограбил ветерана Труда на 40 тысяч

Мужчине дали пять лет колонии строгого режима
Мария Трапезникова
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Суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 годСуд назначил ему 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 годФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя Резвана Щебета, которого обвиняют в мошенничестве и грабеже. В июне 2018 года он решил обокрасть пенсионерку, которая является Ветераном труда.

- Под надуманным предлогом о предоставлении ему предоплаты за установку дверей, подсудимый попросил у нее 7,5 тысяч рублей, не собираясь ничего делать, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Получив все деньги, он сбежал и больше на связь с пенсионеркой не выходил. А деньги потратил на личные цели. Кроме этого, в июле 2018 года Щебет пробрался в чужую квартиру, забрал военную форму и пришел к ней же, представившись полицейским, который разыскивает воришку, укравшего у нее семь тысяч.

- Находясь в прихожей, он увидел стоящую около входной двери сумку с находящимися внутри документами: паспортом, удостоверением «Ветерана труда» и деньгами на сумму 33 тысячи, - добавили в прокуратуре.

В итоге, пенсионерке чинили ущерб в 40,5 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Пенсионерке все деньги вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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