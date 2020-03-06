«Ходит медленно, сутулясь и шаркая»: в Екатеринбурге ищут 82-летнего Ветерана труда

6 Март 2020 2020-03-06T12:48:05+03:00

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В Екатеринбурге разыскивают 82-летнего ветерана труда, Шипицына Владимира Гавриловича. Дедушка пропал вечером 5 марта – вышел из дома на улице Советской, рядом с гимназией №47, и пропал. Своей супруге он сказал, что отправился в банк, расположенный на улице Щорса.

- Есть вероятность того, что он мог отправиться в микрокредитную организацию, но мы уже туда съездили. Нам сказали, что его там не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» родственница дедушки. – Скорее всего, он потерял ориентацию в городе и мог перепутать транспорт и оказаться в любой части города. Самая большая проблема в том, что он уехал без телефона – поэтому мы даже не можем отследить, где он был.

Владимиру Гавриловичу ввиду преклонного возраста может понадобиться медпомощь. Как рассказали родственники, заявление уже было подано в полицию и ПСО «Лиза Алерт».

- Сообщение о пропаже поступило сегодня утром в отдел полиции № 3. На розыск мужчины ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. По имеющейся информации пенсионер страдает потерей памяти, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В день пропажи был одет в черные брюки, черную куртку, меховую зимнюю шапку и черные ботинки. Ходит дедушка медленно, сутулясь, прихрамывая и шаркая.

Всех, кто мог где-то видеть Владимира Гавриловича или знает, где он может быть, просят позвонить по телефонам: 8 (963) 040-17-94 (Мария), 8 (343) 356-42-03 (отдел полиции №3) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU