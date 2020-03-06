2020-03-06T09:40:23+03:00
Происшествия

Стащили стиральную машину, одежду и бензопилу: на Урале за сутки поймали трех воришек и одного хулигана

Всех поймали и доставили в полицию
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной РосгвардииФото: пресс-служба региональной Росгвардии
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Свердловские росгвардецы за минувшие сутки поймали трех воришек и одного хулигана. Все эти инциденты произошли практически одновременно. Первый случай произошел в 19:16 в одном из магазинов по улице Металлургов в Екатеринбурге.

- Мужчина украл товар на сумму чуть больше шести тысяч рублей. примерно в это же время в ТЦ на улице Щербакова охрана задержала двух уроженцев Иркутской области, которые пытались украсть из магазина куртку стоимостью больше трех тысяч, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Третий случай произошел на улице Восточная: четверо молодых людей пытались сломать металлическую решетку на окне завода, чтобы проникнуть внутрь. А в Ирбите полицейские получили ориентировку на местного жителя, который украл стиральную машину, бензопилу и алюминиевую флягу.

Во всех четырех случаях преступников задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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