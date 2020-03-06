«Первобытная религиозная практика»: активистка Иванова не оценила салют в честь дня смерти Сталина в Екатеринбурге

6 Март 2020 2020-03-06T09:24:36+03:00

На городском пруду так решили почтить память всех репрессированных в СССР

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Вчера в Екатеринбурге прошло, пожалуй, одно из самых неоднозначных мероприятий – активисты запустили на городском пруду салют в честь дня смерти Иосифа Сталина. Не многим пришлось это по душе, хотя губернатор Евгений Куйвашев инициативу оценил, отметив, что его родственники тоже были репрессированы.

Не осталась в стороне и православная активистка Оксана Иванова, назвав отгремевший салют «диким», который «возвращает нас во времена палеолита».

- Без сомнения, Сталин моральный урод и тиран, не ставивший ни в грош человеческую жизнь и человеческую смерть. Он принес много горя и страданий нашему народу, - написала Ивана на своей странице в Facebook. – С легкой руки губернатора теперь вовсе не трудно представить, как политик будет съедать печень своего побежденного политического оппонента в прямом эфире, собирая миллионы «лайков». Или устраивать победный пир, сидя на поверженном противнике.

По словам Оксаны Ивановой вчерашний салют, как олицетворение «неограниченной никакими моральными нормами жестокостью», можно сравнить как раз с эпохой «сталинизма». Победить это такими методами невозможно.

- Память репрессированных требует, конечно, достойных ритуалов поминовения, - добавила Иванова. – Как видим, свято место пусто не бывает, отсутствие нормальных форм поминовения проводит к таким вот всплескам первобытных религиозных практик.

ИСТОЧНИК KP.RU